РБК: Путин отправил в отставку пятерых генералов МВД

РБК: Путин отправил в отставку пятерых генералов МВД
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
На одно кресло уже назначена новая фигура, утверждает издание

30 мая президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение об отправке в отставку пяти генералов и одного полковника Министерства внутренних дел, сообщает РБК, ссылаясь на близкие к правоохранительным органам источники.

Как отмечает источник, глава РФ решил освободить от должности руководителя главка ведомства по Владимирской области, а также замглавы ГУ МВД по Алтаю, представителей аналогичных должностей по Ярославской области, а также замглавы департамента по метериально-техническому и медобеспечению ведомства генерал-майора Юрия Инстранкина. Глава государства также уволил первого зама главы Экспертно-криминалистического ведомства Эмиля Мусина.

На должность главуправления МВД по Ярослваский области назначен глава УМВД по Одинцовскому району Московской области Алексей Школкин.

Как пишет РБК, отставка высопоставленных чинов вызвана обычной ротаций кадров в правоохранительном ведомстве.

Ранее сообщалось, что зять бывшего президента РФ Бориса Ельцина Валентин Юмашев решил уволиться с должности советника президента России.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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