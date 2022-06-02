Чемпион мира Пеле обратился к Путину из-за Украины

Чемпион мира Пеле обратился к Путину из-за Украины
Владимир Путин и Пеле. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Легендарный футболист обозначил свою позицию

Культовый бразильский футболист Пеле решил высказаться по поводу происходящего на украинской территории. Спортсмен не стал мелочиться и сразу обратился к главе российского государства Владимиру Путину.

Неудивительно, что иностранный деятель оценивает ситуацию в распространившимся по многим странам антироссийском ключе. Пеле подчеркнул, что рассчитывает на мирное урегулирование конфликта и надеется на быстрое решение этого вопроса.

Спортсмен также вспомнил, что лично виделся с Владимиром Владимировичем в 2017-м году. Тогда выдающийся государственный деятель и знаменитый футболист обменялись крепким рукопожатием. Пеле очень расстроен, что сегодняшний мир "разделен".

"Надеюсь, мы сможем вместе построить лучший мир", – написал именитый футболист.

Тем временем, ситуация в украинском государстве развивается своим чередом. Эксперты уже обозначили условие приближающегося краха марионеточного киевского режима. Многие считают, что как только Донбасс полностью будет освобожден от украинских нацистов, власть нынешнего руководства страны обрушится.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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