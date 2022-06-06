Вашингтон пожинает плоды собственных игр

Несмотря на рекордные показатели инфляции – главным образом, в энергетической сфере – американские официальне лица пытаются сохранить перед публикой позитив, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

На днях американский лидер Джо Байден отчитался об успехах в государственной экономике, ссылаясь на данные рынка труда. Однако факт остается фактом: цены на топливо продолжают расти, а подобные темпы инфляции в США наблюдались в 2008 году.

Нефтяное эмбарго лишь ухудшает непростое положение западного истеблишмента, который затеял весьма жестокую по отношению к себе историю. В медиа попала утечка, что Вашингтон подталкивает свой Chevron к диалогу с Венесуэлой, обещая вывести из санкционных мер. Все разговоры о "зеленом переходе", звучавшие несколькими месяцами ранее, ныне забыты напрочь. Аналитики же день ото дня выдают материалы о просчетах западных стратегов в отношении РФ. В итоге западный истреблишмент расштал собственную экономику и пошатнул свой рейтинг.

"Просчитались и получили бумерангом по больному месту", – подытожила Захарова.



А зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что авторы санкций провоцируют революцию в мировой экономике.