В России назвали главный просчет стратегов из Белого дома

В России назвали главный просчет стратегов из Белого дома
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Вашингтон пожинает плоды собственных игр

Несмотря на рекордные показатели инфляции – главным образом, в энергетической сфере – американские официальне лица пытаются сохранить перед публикой позитив, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

На днях американский лидер Джо Байден отчитался об успехах в государственной экономике, ссылаясь на данные рынка труда. Однако факт остается фактом: цены на топливо продолжают расти, а подобные темпы инфляции в США наблюдались в 2008 году.

Нефтяное эмбарго лишь ухудшает непростое положение западного истеблишмента, который затеял весьма жестокую по отношению к себе историю. В медиа попала утечка, что Вашингтон подталкивает свой Chevron к диалогу с Венесуэлой, обещая вывести из санкционных мер. Все разговоры о "зеленом переходе", звучавшие несколькими месяцами ранее, ныне забыты напрочь. Аналитики же день ото дня выдают материалы о просчетах западных стратегов в отношении РФ. В итоге западный истреблишмент расштал собственную экономику и пошатнул свой рейтинг.

"Просчитались и получили бумерангом по больному месту", – подытожила Захарова.

А зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что авторы санкций провоцируют революцию в мировой экономике.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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