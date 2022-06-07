Сконструированное объединение вряд ли выдержит мощное потрясение

Сегодня практически всем очевидно, что мировое пространство вступило в период серьезных перемен, которые могут заметно изменить все мироустройство. Так, активно ведутся разговоры о возможном развале Европейского союза. Своим прогнозом на этот счет поделился известный аналитик из США.



Американский эксперт Клайв Крук считает, что ситуация вокруг украинского государства стало проверкой на прочность для еврообъединения. Для того чтобы не допустить раскола, нужно добиться глубочайшего политического единства, о котором пока и речи нет.

Специалист считает, что Евросоюз сумел оперативно отреагировать на старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса, однако события в этом вопросе развиваются отнюдь не идеально.

Важную роль сыграло введение антироссийских санкций. Многие европейские страны сильно пострадали из-за решения сократить или отказаться от потребления энергетических ресурсов России. Очевидно, что в дальнейшем разногласия в этом вопросе только усилятся, отмечает интернет-издание URA.RU.

"Требования, предъявляемые к союзу, могут его укрепить. Или, в конце концов, сломать его", – уверен американский специалист.

Тем временем, российские бойцы продолжают выполнять задачи, поставленные перед ними в украинском конфликте. "Пятый канал" публикует видеоролик, на котором военные ЛНР уничтожают минометные расчеты украинцев на подходе к Лисичанску.