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Официальный представитель министерства иностраннных дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась по поводу недавнего заявления секретаря госдепартамента США Неда Прайса, призвавшего Сербию акцентировать внимание на вступлении в ЕС, а не на срыве визита в Белград Сергея Лаврова.
Захарова призвала коллегу ответить, по какой причине Вашингтон решается на комментарии в отношении европейской страны – ведь США находятся совершенно на ином континенте, который от Евразии разделен целым океаном.
Тем самым, подчеркивает Захарова, Штаты лишний раз напоминают, что вступившие в Евросоюз страны лишаются собственной идентичности и идут на поводу у воли американцев. Да и в целом ЕС не может существовать без американского куратора.
Ранее в российском МИД указали, что официальные лица американской демократии пытаются сохранить позитив на публике на фоне катастрофического положения государственной экономики США.
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