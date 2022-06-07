В МИД напомнили, кто курирует весь Европейский Союз

Официальный представитель министерства иностраннных дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась по поводу недавнего заявления секретаря госдепартамента США Неда Прайса, призвавшего Сербию акцентировать внимание на вступлении в ЕС, а не на срыве визита в Белград Сергея Лаврова.

Захарова призвала коллегу ответить, по какой причине Вашингтон решается на комментарии в отношении европейской страны – ведь США находятся совершенно на ином континенте, который от Евразии разделен целым океаном.

Тем самым, подчеркивает Захарова, Штаты лишний раз напоминают, что вступившие в Евросоюз страны лишаются собственной идентичности и идут на поводу у воли американцев. Да и в целом ЕС не может существовать без американского куратора.

Ранее в российском МИД указали, что официальные лица американской демократии пытаются сохранить позитив на публике на фоне катастрофического положения государственной экономики США.