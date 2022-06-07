Вопросом займется МИД

Правительство Великобритании намерено обжаловать в судебном порядке приговор двум наемникам из королевства, если Донецкая Народная республика приговорит тех к смертной казни за участие в боевых действиях против ЛДНР. Соответствующее заявление сделал замглавы правительства и глава Министерства юстиции Британии Доминик Рааб.

Чиновник уточнил, что не располагает детально информацией о ситуации с наемниками, однако правительство ожидает от всех сторон соблюдения законодательных норм, применяемых во время вооруженного конфликта. Лондон готов подать все требуемые жалобы.

Вопросом займется британский МИД, заявил Рааб, который сам находился на посту главы внешнеполитического ведомства в период с 2019 по 2021 год.

Взятые в плен наемники из Великобритании, а также подданный Марокко уже дали показания в Верховном суде ДНР, где успел состояться свидетельский допрос. Генеральная прокуратура Донецкой Народной республики предупредила, что сдавшимся в плен наемникам грозит смертная казнь. Фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая наемничество.