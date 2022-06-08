Реакция политика вполне закономерна, считают в Москве

Недавние резкие слова зампреда Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева про "ублюдков и выродков" – вполне естественное проявление в ответ на постоянные инсинуации в отношении России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ считает пост Медведева вполне понятным и объяснимым. Запад проявляет настолько вражескую и агрессивную риторику в отношении Москвы, что в ответ получает "резкую реакцию".

Песков также заявил, отвечая на вопрос соответствия риторике Медведева государственной линии, что посты последнего являются индивидуальным авторством.

Ранее Медведев заявил, комментируя "резкость" своих постов в социальных сетях, что отвечает таким образом на выпады тех, кто желает Российской Федерации самого худшего – уничтожения и смерти. Тогда же зампред Совбеза заявил, что намерен сделать все, чтобы те "исчезли".