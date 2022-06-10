Захарова одной фразой подняла на смех странную концепцию мироустройства США

Захарова одной фразой подняла на смех странную концепцию мироустройства США
Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломат процитировала строчку из известной песни

Несмотря на серьезные перемены в мировом пространстве, вашингтонская администрация делает все для того, чтобы удержать бразды правления в своих руках. Громкие заявления и попытки дестабилизировать обстановку на международной арене демонстрируют стремление США сохранить свою гегемонию. На очередное нашумевшее высказывание отреагировала сотрудница российского МИД Мария Захарова.

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны решила прокомментировать странную фразу американского лидера Джо Байдена, сообщает РИА ФАН.

Недавно президент Соединенных Штатов Америки объявил, что в ближайшие десять лет Западное полушарие может стать самым демократичным. При этом постоянно попадающий в конфузы политик добавил, что по числу демократий это полушарие "опережает все остальные полушария". Таким образом, в устах главы Америки мир поделился на многочисленное количество полушарий, хотя, как известно, их может быть только два.

Такую странную концепцию мироустройства иронично прокомментировала Мария Захарова.

"Боюсь спросить, а сколько их всего, этих полушарий?", – с удивлением вопрошает дипломат, ее слова приводит телеканал "360".

Сотрудница дипведомства вспомнила ставшую популярной в одно время композицию Ольги Бузовой и отметила, что та "как в воду глядела – мало половин".

К слову, недавно Байден объявил о проклятье, которое нависло над Соединенными Штатами Америки.

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