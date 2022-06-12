Армия НОАК одержит победу любой ценой, заявили в оборонном ведомстве

Если попытки отделения Тайваня от Китайской Народной республики не прекратятся, Пекин примет военные меры, направленные на защиту территориальной целостности Китая и его суверенитета. Соответствующее заявление сделал глава министрества обороны КНР Вэй Фэнхэ, выступая на сингапурской конференции по безопасности.

Глава оборонного ведомства уточнил, отвечая на соответствующий вопрос, что китайские войска не станут колебаться и начнут сражение за остров "до самого конца".

Ранее министр обороны Китая заявлял, что КНР с решительностью нацелена на пресечение всяческих попыток независимости Тайваня. В оборонном ведомстве сообщали, что Пекин нацелен на мирное воссоединение с островом, однако не станет принимать его независимость.

Ранее сообщалось о первой встрече руководителя Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Китая Вэем Фэнхэ. Лидеры оборонных ведомств встретились на сингапурском саммите. По некоторым данным, высокопоставленные лица так и не пришли к согласию в ходе встречи. Американская сторона заявляет, что Пекин стремится нарушить статус-кво Тайваня, Китай же указывает в ответ, что Вашингтон пытаетс накалить обстановку за счет поставок вооружения Тайваню.