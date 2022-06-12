Запад захотел "подарить" Украине ядерные боеголовки

Запад захотел "подарить" Украине ядерные боеголовки
U.S. Air Force/www.globallookpress.com
Бывший министр иностранных дел уверен, что Незалежной теперь нельзя сохранять нетрайльный статус

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что мир должен помнить о Будапештском меморандуме, в соответствии с которым Киев отказался от размещения ядерного оружия в обмен на гарантии по безопасности. Однако, уверен политолог, Российская Федерация неким образом нарушила обязательства, которые взяла на себя в рамках принятого 298 лет назад документа.

Экс-глава польского МИД считает, что теперь право ответных действий оставляют за собой западные государства. В частности, они вправе "подарить" украинской стороне ядерные боеголовки.

Сикорский заявил, то фактически подписание Будапештского меморандума означало, что в обмен на нейтральный статус Украина будет независимым государством в границах, установленных со времен Советского Союза. Однако Москва якобы нарушила договор. Поэтому ответный ход остается за Западом.

Ранее Сикорский выступил с критикой в адрес немецкого правительства, разругав Берлин за медлительность с вопросами по военным поставкам Украине.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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