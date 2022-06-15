Президент вспомнил о происходящем во время январских протестов

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев рассказал в интервью телеканалу "Россия 24", что во время беспорядков в Казахстане несколько месяцев назад многие настойчиво советовали ему уехать из страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Президент отметил, что главной целью январских протестов была смена власти. Тогда ходили многочисленные слухи, что родственники бывшего лидера Нурсултана Назарбаева, как и он сам, отправились переждать тяжелый период в ОАЭ. Аналогичные рекомендации получал и Токаев.

"Мне предлагали некоторые "товарищи" сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал", – вспомнил он.

По словам лидера, во время протестов он всегда был в своей резиденции в Нур-Султане и никуда не выезжал. Он полагал, что должен быть в Казахстане до самого конца.

Протесты в стране начались из-за роста цен на сжиженный газ в городах Жанаозен и Актау. Позже они распространились и на другие регионы.

По официальным заявлениям, во время беспорядков погибло 230 человек, в числе которых 19 силовиков.