Тайная "сеть русофилов" заставила Европу вздрогнуть

Тайная "сеть русофилов" заставила Европу вздрогнуть
Кадр: www.youtube.com
Антироссийская пропаганда не может добиться своей цели

В последнее время западные СМИ и видные политики прикладывают максимальные усилия для того, чтобы создать образ империи зла вокруг нашего государства. Однако далеко не все готовы прислушиваться к оголтелым русофобам. Так, серьезное беспокойство у европейских политиков вызывает так называемая "сеть русофилов", которая укоренилась в Италии.

Известное итальянское издание Corriere della Sera обратило внимание, что многие местные политики с большой симпатией относятся к Российской Федерации. Что уж говорить о простых гражданах – итальянцы далеко не столь наивны, чтобы верить россказням западных пропагандистов и украинских деятелей.

Как отмечает издание, в целом население Южной Европы дружелюбно относится к нашей стране. Итальянские журналисты объясняют, что для жителей Греции, Франции, Италии и ряда других стран решения властей России являются понятными и убедительными. Также большое уважение вызывает наша культура и российские граждане, с которыми европейцы не хотят терять связь.

Разумеется, антироссийски настроенных высокопоставленных представителей западного сообщества такое положение дел серьезно беспокоит. Политики-русофобы прикладывают максимальные усилия для того, чтобы дискредитировать нашу страну и именно поэтому обвиняют ее во всех грехах.

К слову, недавно в США назвали условие ядерного конфликта с Россией.

Источник: Corriere della Sera ✓ Надежный источник
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