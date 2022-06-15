Европейские страны продолжают вести русофобскую политику

Сегодня, 15 июня, стало известно, что власти Черногории приняли жесткое антироссийское решение. Местному телеоператору приказали отключить вещание ряда российских каналов. Таким образом, некогда близкая Советскому Союзу республика решила заткнуть рот нашим журналистам.



В частности, речь идет о таких популярных телеканалах как "Россия 24", RT, RT Documentary, "РТР-Планеты". Соответствующий запрет на вещание был озвучен черногорскому оператору "МТел". Компания поспешила выполнить распоряжение местных властей – телеканалы уже отключены.

Очевидно, что такой шаг властей Черногории приведет к тому, что Российская Федерация потеряет возможность озвучивать свою позицию по поводу происходящего на международной арене. Многие местные жители комплиментарно относятся к нашему государству и хотели бы иметь доступ к информационному потоку из России. Однако теперь такая возможность существенно сокращена.

К слову, недавно западные политики-русофобы вздрогнули из-за появления тайной "сети русофилов" на территории европейских государств.