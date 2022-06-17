Поляки занервничали из-за "восстановления Российской империи"

Поляки занервничали из-за "восстановления Российской империи"
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Варшава обозначила истинную причину поддержки Украины

Как известно, ряд европейских государств с большим рвением поддержал киевский режим и выступил с откровенно антироссийских позиций. Одну из первых скрипок в этом оркестре русофобов играет Варшава. Как оказалось, истинная причина таких настроений заключается в том, что польское руководство всерьез опасается "восстановления Российской империи в Европе".

Такими откровениями поделился глава местного Минобороны Мариуш Блащак. Польский министр подчеркнул, что государство бросилось на помощь киевскому режиму для того, чтобы "обезопасить" собственные границы. По словам высокопоставленного поляка, Варшава убеждена, что цель "Кремля – восстановить империю". Мол, после денацификации Украины Москва не остановится и "пойдет дальше". Именно поэтому отважная Варшава делает все для того, чтобы испортить жизнь нашим военным, сражающимся с нацистами в Незалежной.

Тем временем, украинские силовики продолжают терроризировать мирное население Донбасса. Как сообщает телеканал "360", за минувшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по Луганской народной республике 20 снарядов из "Градов" и "Точки-У".

При этом обстрелами по гражданским незалежные боевики не ограничиваются. Доходит до абсурда: сегодня, 17 июня, стало известно, что ВСУ подожгли тонны гуманитарной помощи над запертыми в подвале мирными жителями. Кадры с пепелища публикует "Пятый канал".

Источник: Wydarzenia ✓ Надежный источник
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