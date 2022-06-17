Назван наиболее вероятный театр военных действий НАТО

Назван наиболее вероятный театр военных действий НАТО
Фото: www.unsplash.com
Ситуация на международной арене усугубляется

Сегодня большинство экспертов подчеркивают, что мировое пространство вступило в новую фазу. Грядут серьезные перемены, которые, к сожалению, зачастую сопровождаются боевыми столкновениями между странами. С важным заявлением по этому поводу выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Высокопоставленный госслужащий обозначил, какую территорию Североатлантический альянс рассматривает как наиболее вероятный театр военных действий.

По мнению опытного эксперта, с высокой долей вероятности, речь идет от Восточной Европе. На это указывает ряд как косвенных, так и вполне явных признаков. С соответствующим заявлением Николай Патрушев выступил во время общения с коллегами по ОДКБ, важное для международной безопасности мероприятие проходит в Ереване.

Так, секретарь Совбеза напомнил, что в мае текущего года в целых 19 европейских странах были проведены боевые маневры под названием "Защитники Европы – 2022". В масштабных учениях поучаствовали порядка 18 тысяч человек. Такого рода мероприятия явно сигнализируют о том, что Восточная Европа выбрана натовцами как возможный театр будущих военных действий.

На фоне агрессии со стороны Запада весьма странно выглядят оголтелые русофобские заявления. Например, недавно в Польше признались, что очень переживают из-за "восстановления Российской империи".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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