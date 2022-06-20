Главе Чечни напомнили о событиях времен ВОВ

Казахстанский журналист Сергей Пономарев ответил на заявление Рамзана Кадырова о том, что Россия спасла Казахстан, когда он чуть не потерял свой суверенитет. Его слова приводит Azattyq Rýhy.

Пономарев сказал, что не ожидал, что у вайнахов в третьем поколении такая короткая память. Он напомнил, что в феврале 1944-го в казахстанские степи было переселено около 500 тысяч чеченцев, поскольку советская власть полагала, что те могут перейти на сторону Гитлера. Тогда многим пришлось голодать, но казахи не давали людям умереть, снабжая их последними крохами еды и теплым кровом.

Журналист отметил, что Дудаев называл Казахстан второй родиной чеченцев, у многих там есть могилы родственников.

"Чеченцы помнили доброту и просто боготворили Казахстан и казахов. Кто-нибудь, освежите память Рамзана Ахматовича, может, ему хоть на минуту станет стыдно", – написал он.

Ранее Кадыров после заявления Касым-Жомарта Токаева о статусе ДНР и ЛНР сказал, что странам ОДКБ нужно перестать бояться западных санкций и принять окончательную сторону в конфликте. Он заявил, что Россия не получает никаких плюсов от своего членства ОДКБ, в то время, как другие страны постоянно пользуются ее помощью. Это касается и Казахстана, который был спасен Россией, заявил глава Чечни, делая отсылку к январским протестам в стране.