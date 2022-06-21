"Уже не до разговоров": Захарова намекнула на вероятный ответ России Литве

"Уже не до разговоров": Захарова намекнула на вероятный ответ России Литве
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломат расшифровала официальное сообщение ведомства

Российская сторона обозначила ограничение транзита Литвой товаров в Калининградский регион как враждебные действия – когда Москва использует такую терминологию, это значит, что "уже не до разговоров", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на шоу "Соловьев Live". 

По ее словам, в такой ситуации "не до нахождения формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует". Так дипломат намекнула на вероятный ответ, который может последовать со стороны России. 

Ранее в МИД отмечали, что Москва оставляет за собой право реагировать соответствующим образом для защиты собственных интересов. 

При этом в Литве заявляют, что нарушения двустороннего договора с Россией в этой ситуации нет – Вильнюс лишь действовал в соответствии с санкциями, ограничив транзит попавших под рестрикции товаров. 

В Калининградской области поясняют, что на время разбирательств доставки будут производиться морским путем. 

Источник: Соловьев Live
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