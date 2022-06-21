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Российская сторона обозначила ограничение транзита Литвой товаров в Калининградский регион как враждебные действия – когда Москва использует такую терминологию, это значит, что "уже не до разговоров", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на шоу "Соловьев Live".
По ее словам, в такой ситуации "не до нахождения формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует". Так дипломат намекнула на вероятный ответ, который может последовать со стороны России.
Ранее в МИД отмечали, что Москва оставляет за собой право реагировать соответствующим образом для защиты собственных интересов.
При этом в Литве заявляют, что нарушения двустороннего договора с Россией в этой ситуации нет – Вильнюс лишь действовал в соответствии с санкциями, ограничив транзит попавших под рестрикции товаров.
В Калининградской области поясняют, что на время разбирательств доставки будут производиться морским путем.
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