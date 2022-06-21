Глава Совбеза встретился с губернатором и полпредом президента в регионе

Сегодня, 21 июня, стало известно о рабочей поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Калининград. Ранее официально поездку не анонсировали, однако в ведомстве уверяют, что она была согласована еще до решения Литвы ограничить транспортный транзит в регион, передает РИА "Новости".

По словам пресс-секретаря аппарата Совбеза Евгения Аношина, Партушев приехал на совещание по национальной безопасности на северо-западе России. В частности – для обсуждения вопросов работы энергосистемы в регионе и транспортной доступности.

В ведомстве уверяют, что поездка планировалась ранее, еще до нововведений со стороны Литвы. На встрече присутствовали губернатор Антон Алиханов и полпред президента в СЗАО Александр Гуцан.

Ранее Литва ограничила транзит подсканционных товаров в Калиниградскую область по железным дорогам. В перечень попали древесина, продукция из чугуна и стали, самолеты и космические корабли, нефть и нефтепродукты, икра, удобрения, алкоголь, парфюмерия.

Мария Захарова, комментируя решение литовских властей, указала, что после произошедшего при подготовке ответа России будет "не до разговоров".