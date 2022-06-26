Под "Калинку-малинку": в Испании требуют выгнать вояк НАТО из страны

Под "Калинку-малинку": в Испании требуют выгнать вояк НАТО из страны
Фото: www.unsplash.com
Европейцы протестуют под русскую народную песню

Сегодня, 26 июня, в испанской столице прошли массовые демонстрации против Североатлантического альянса. Именно в Мадриде уже в ближайшие дни, 28-30 июня должен состояться саммит западной коалиции. Однако местные жители настроены весьма негативно к военному альянсу и не желают видеть натовских бойцов на своих родных землях.

Тысячи людей собрались в Мадриде на антинатовскую демонстрацию. На плакатах, которые несут с собой недовольные, написаны призывы расформировать Североатлантический альянс, выгнать военные базы с территории Испании, а также переориентировать расходы на мирную инфраструктуру: вместо трат на военные нужды испанцы требуют строить школы и больницы.

Любопытно, что часть митингующих скандирует лозунги под русскую народную песню "Калинка-малинка". Судя по всему, многие испанцы понимают, что единственной силой, которая может противостоять западному военному альянсу, является Российская Федерация – наша страна прямо объявила о своем нежелании плясать под дудку Соединенных Штатов Америки и их приспешников.

К слову, недавно глава МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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