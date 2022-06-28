Мир практически стоит на пороге глобального конфликта

Ситуация на международной арене продолжает усугубляться. Давление на Россию с разных сторон только усиливается. При этом в некоторых вопросах ситуация дошла до критической точки – буквально один шаг отделяет планету от третьей мировой войны. Как подчеркнул зампред Совбеза Дмитрий Медведев, например, любое посягательство на Крымский полуостров неминуемо приведет к крупному военному конфликту.



Высокопоставленный государственный деятель заявил, что атака на Крым станет открытым объявлением войны Российской Федерации, отмечает телеканал RT. Если такой шаг сделает любое государство из состава НАТО, то третьей мировой войны не миновать.

"Это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Тотальная катастрофа", – передает слова бывшего главнокомандующего нашей страны РИА ФАН.

Так Медведев прокомментировал разговоры о том, что Незалежная может стать частью западной коалиции. Последствия такого шага могут оказаться фатальными.