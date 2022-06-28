"Неумолимая" Москва приводит в ужас местных

Польское государство внимательно следит за происходящим на территории Украины. Местные власти уже разминают тему вторжения в Незалежную под видом "защиты от русских". При этом сами поляки тоже содрогаются при мысли о возможностях России. По крайней мере, с соответствующим заявлением выступил известный американский обозреватель.



Энтони Токарз сообщил, что лично прожил на польской территории несколько недель и выяснил царящие в этой стране настроения. По наблюдениям специалиста, многих поляков охватил страх перед Российской Федерацией. Больше всего местные жители боятся того, что вся Незалежная перейдет под контроль нашей страны.

"Страна попадет в руки неумолимой России", – рассказывает о страхах поляков американец.

При этом американский журналист отметил, что страны Европейского союза и Североатлантический альянс вряд ли помогут киевскому режиму победить в разгоревшемся конфликте, передает телеканал "360".

К слову, недавно опытный эксперт указал на две большие проблемы, которыми ситуация на Украине обернется для Соединенных Штатов Америки и западной военной коалиции.