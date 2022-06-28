"Баран-провокатор": Захарова влепила пощечину экс-главе МВД Латвии

"Баран-провокатор": Захарова влепила пощечину экс-главе МВД Латвии
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Измышления латвийца о судьбе Калининграда вызвали резкое осуждение в МИД РФ

Недавно бывший руководитель латвийского МВД Марис Гулбис объявил, что НАТО и Европа готовы "отнять" Калининград у России. Скандальное заявление прокомментировала официальная представительница российского МИД Мария Захарова. Стоит отметить, что дипломат не стеснялась в выражениях и ясно дала понять, что думает о европейском политике.

Захарова объявила, что европеец выполняет роль "барана-провокатора". Его действия являются политическим заказом, который, в первую очередь, направлен против интересов Европейского союза.

Опытный дипломат заметила, что скандальное заявление, подрывающее стабильность на международной арене явно было заказано латвийскому политику не в Европе. Судя по всему, предложение озвучить подобную провокационную идею поступило из Соединенных Штатов Америки. Известно, что сейчас Вашингтон весьма заинтересован в том, чтобы максимально ослабить Европу и стать полноправным хозяином этой части западного мира.

К слову, ранее сенатор Владимир Джабаров пообещал покусившейся на Калининград Европе страшную "мясорубку".

Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
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