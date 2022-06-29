"Фантазии с испариной": Захарову обескуражило скандальное заявление Джонсона о Путине

"Фантазии с испариной": Захарову обескуражило скандальное заявление Джонсона о Путине
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Адекватность политика вызывает сомнения

Большой резонанс получило странное высказывание британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что если бы наш главнокомандующий Владимир Путин "был женщиной", то ситуация на территории украинского государства развивалась бы совсем иным образом. Такое необычное умозаключение весьма удивило официальную представительницу МИД России Марию Захарову.

Сотрудница главного внешнеполитического ведомства нашей страны бурно отреагировала на нашумевшее высказывание. Захарова назвала слова Джонсона "фантазиями с испариной". Очевидно, что такое странное заявление весьма необычно для политика столь высокого уровня.

"Чем они там семеркой занимались-то?" – озадаченно спрашивает Мария Захарова.

Своим мнением дипломат поделилась в социальных сетях.

Напомним, британский премьер-министр объявил, что считает решение Путина встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса проявлением "токсичной маскулинности". Мол, если бы Владимир Владимирович "был женщиной", то не стал бы начинать специальную военную операцию и защищать несчастных донбассцев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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