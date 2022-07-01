Об этом сообщил оператор

Обе нитки газопровода "Северный поток" будут остановлены 11 июля для планового ремонта. Об этом сообщил оператор Nord Stream AG. Работы, по предварительной оценке, будут проводиться до 21 июля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что опасения Германии по поводу полной остановки газопровода лишены оснований, Россия, по его словам, строго выполняет свои обязательства и весьма аккуратно относится к своему реноме стабильного и надежного поставщика энергоресурсов в Европу.

До этого поставки газа по "Северному потоку" были резко сокращены со 167 до 67 млн кубометров в сутки – российская сторона сослалась на проблему с газотурбинными двигателями, которые не могут вернуть из Канады из-за санкций. Производители Siemens при этом наличие каких-либо проблем отрицают.

В объяснения Москвы не верят в Берлине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что аналогичной позиции придерживаются и остальные страны Евросоюза.

Эксперты Deutsche Bank считают, что из-за сокращения поставок европейские страны столкнулись с серьезным новым шоком – это может еще больше усилить инфляцию в регионе и столкнуть в рецессию крупнейшую экономику еврозоны – Германию.