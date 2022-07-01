Беспомощны и безвластны: папа Римский публично разгромил ООН

Беспомощны и безвластны: папа Римский публично разгромил ООН
Папа Римский Франциск. Фото: VATICAN MEDIA/www.globallookpress.com
Организация надежд не оправдала ожиданий мира

Папа Римский Франциск заявил, что международному сообществу сегодня необходимо задуматься над самим понятиием "справедливой войны". Понтифик утверждает, что такая концепция в корне неверна.

Священнослужитель отдельно удостоил вниманием Организацию Объединенных Наций, которая, по его словам, оказалась совершенно беспомощной в вопросах урегулирования военных конфликтов. ООН, считает Франциск, не в состоянии решить вопрос, так как значимых инструментов для этого у организации не имеется.

"После Второй мировой надежды возлагались на ООН. Не желаю никого задевать и знаю хороших людей оттуда, но у них отсутствует власть, которая бы заставила остальных слушать", – высказался священнослужитель.

А не так давно Франциск в негативном ключе высказался в отношении Североатлантического Альянса, заявив, что именно НАТО спровоцировало военный конфликт на Украине из-за постоянных провокаций, которые устраивало в отношении Российской Федерации. Итогом стали события, за которыми наблюдает несколько месяцев мир.

Источник: Telam ✓ Надежный источник
новости партнеров

Роковой момент на переговорах в Мадриде позволил Финляндии и Швеции попасть в НАТО

Встреча могла обернуться полным провалом

В России придумали способ мгновенно уничтожить американские HIMARS на Украине

Если этого не сделать, конфликт может затянуться надолго

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей