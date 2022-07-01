Организация надежд не оправдала ожиданий мира

Папа Римский Франциск заявил, что международному сообществу сегодня необходимо задуматься над самим понятиием "справедливой войны". Понтифик утверждает, что такая концепция в корне неверна.

Священнослужитель отдельно удостоил вниманием Организацию Объединенных Наций, которая, по его словам, оказалась совершенно беспомощной в вопросах урегулирования военных конфликтов. ООН, считает Франциск, не в состоянии решить вопрос, так как значимых инструментов для этого у организации не имеется.

"После Второй мировой надежды возлагались на ООН. Не желаю никого задевать и знаю хороших людей оттуда, но у них отсутствует власть, которая бы заставила остальных слушать", – высказался священнослужитель.

А не так давно Франциск в негативном ключе высказался в отношении Североатлантического Альянса, заявив, что именно НАТО спровоцировало военный конфликт на Украине из-за постоянных провокаций, которые устраивало в отношении Российской Федерации. Итогом стали события, за которыми наблюдает несколько месяцев мир.