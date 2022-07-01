Кремль как следует проучил бывших партнеров

Президент Российской Федерации Владимир Путин перевернул ход игры, решив принять спецмеры по месторождениям "Сахалина – 2". Тем самым, пишет обозреватель Financial Times, глава государства как следует проучил акул коллективного Запада.

Ранее российский лидер подписал указ, в соответствии с которым оператор "Сахалин – 2" Sakhalin Energy, являющийся совместным предпрятием "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi, уходит из рынка. А вместо него будет учреждено новое юридическое лицо – в Российской Федерации. Все имущество станет собственностью страны, на территории которой осуществляется добыча ископаемых.

Cогласно приведенным данным, передача активов в государственную пользу стала своего рода сигналом всем участникам нефтегазовой отрасли для коллективного Запада. Речь идет об игроках, стремящихся с максимальной выгодой распродать нажитые активы.

"Москва не желает видеть Shell в роли призрачного акционера, который вовсе не генерирует прибыль. Вероятно, в куда меньшей степени такие меры направлены и в отношении инвесторов в лице Mitsui и Mitsubishi – они являются владельцами 22,5% акций", – говорится в материале Financial Times.

В Shell, считают западные журналисты, прекрасно осознают все нюансы. Нефтегазовый гигант пытался до этого продать долю Китаю, теперь же задача стала крайне сложной.

Ранее российский лидер заявил, что санкционным давлением на другие страны Запад сам вогнал себя в незавидное положение, пытаясь сохранить власть.