Не украинский, а русский: Захарова устроила разнос Западу из-за борща

Не украинский, а русский: Захарова устроила разнос Западу из-за борща
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Чиновница обменивается колкостями с европейскими коллегами

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова решила ответить министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу, который ранее обратился с ней с известной репликой Владимира Путина "терпи, моя красавица", озвученной ранее в отношении украинских властей по поводу невыполнимости Минских соглашений.

Началось все после того, как ЮНЕСКО решил внести рецепт борща в перечень своего нематериального культурного наследия, признанного им украинским. В ответ российская чиновница обратилась к истокам и указала, что борщ всегда считали русским блюдом.

Позднее Ринкевич обратился к Захаровой с репликой "терпи, моя красавица". Ответ не заставил себя долго ждать: представитель российского внешнеполитического ведомства принялась намекать, что латвийский коллега, вообще-то, "по красавцам", а не по красавицам.

А не так давно Захарова отреагировала на жалостливое заявление Бориса Джонсона, посетовавшего, что Владимир Путин родился не женщиной – быть может, и никакого бы конфликта не последовало, с его точки зрения.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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