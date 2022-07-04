Эксперт полагает, что политик стал самим собой

Бывший российский президент Дмитрий Медведев в последнее время кардинально сменил градус своих заявлений о внешней политике. Запред Совбеза говорил, что ЕС может перестать существовать в ближайшие десятилетия, а также грозил, что вступление Украины в НАТО обернется третьей мировой. Это вызывало серьезное удивление в публичном пространстве, поскольку ранее политик имел имидж "мягкого" человека.

Политический консультант Дмитрий Фетисов полагает, что дело не совсем в смене публичного образа Дмитрия Медведева, напротив, он смог наконец позволить себе стать самим собой, поделился он со "Свободной прессой".

Эксперт напомнил, что в годы максимального влияния бывшего президента со своих должностей ушли такие политические тяжеловесы, как Лужков, Шаймиев, Строев, Россель, Рахимов, Илюмжинов, Федоров.

Также, по его словам, в кулуарах Медведев всегда говорил жестко и прямо.

"Дмитрий Анатольевич на публике стал самим собой. Ведь "свобода лучше чем несвобода"", – считает политолог.

Ранее Медведев, реагируя на очередной пакет санкций против России, называл европейских политиков "имбецилами", а также всех, кто, по его словам, желает вреда России – "ублюдками и выродками". В Кремле заявляли, что такие эмоциональные проявления в сложившихся условиях вполне объяснимы.