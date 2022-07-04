Европа уже отдала ВСУ все, что от нее требовалось - больше уже некуда

Коллективный Запад по-прежнему пытается всячески помочь Украине (либо демонстрирует особое рвение в этом вопросе). Однако реальная помощь оказывается все реже с каждым днем, заявил экс-директор чешской военной разведки Андор Шандор.

Военный эксперт напомнил, что украинская сторона постоянно заявляет Европе и Соединенным Штатам о своей острой потребности в гранатометах – а вместо сотен получает условные четыре единицы. Вероятно, публичные действия западных государств не вполне соответствуют их интересам к происходящему в Незалежной.

Шандор уверен, что НАТО в принципе не готов к продолжительному конфликту на Украине, который ведет с помощью Киева.

Что касается оборонпромышленности, ее резерв ограничен. НАТО не ожидало, что на территории Европы вспыхнет длительный конфликт. Западный истреблишмент сейчас понятия не имеет, как поставить мирную промышленность на военные рельсы.

Киеву практически нечего отправить – все уже отдано. Теперь и Чехии, вполне ворзможно, не хватит оружия.

Ранее мы рассказывали, что турецкие оппозиционеры принялись собирать подписи против членства страны в НАТО.