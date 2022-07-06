"Никчемные шавки": Медведев унизил США и Европу

"Никчемные шавки": Медведев унизил США и Европу
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Полиитк отреагировал на новую инициативу стран

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил попытку Запада инициировать проведение трибунала над Россией из-за спецоперации на Украине. В своем Telegram он указал, что все подобные инициативы являются "бредовыми".

Он отметил, что Россия обладает крупнейшим ядерным потенциалом, поэтому вероятные действия США и Европы создаут угрозу для всего человечества. 

В свою очередь Штаты, по его словам, сеят по всему миру хаос и разруху, прикрываясь "истинной демократией".Они насаждают свою волю, используя деньги и "бесхарактерных вассалов", которых официально называют союзниками.

Политик напомнил, что значительная часть существания США связана с кровавыми событиями, начиная с завоевания земель индейцев. Но до сих пор они остаются безнаказанными за свои действия, передает "Свободная пресса"

Он отметил, что Россию хотят наказать те, кто безнаказанно убивает людей и совершает военные преступления, а также считает вправе судить других, но быть неподсудным. 

"С Россией так не получится. Они это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем. Но США и их никчёмные шавки должны помнить слова Писания: "Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы"", – заключил зампред Совбеза. 

Ранее политолог объяснил, с чем может быть связано изменение в публичном поведении Медведева. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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