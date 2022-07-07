Королевство ищет своего героя

Сейчас британские элиты, как и рядовое население, пытаются понять, кто окажется преемником Бориса Джонсона, досрочно сложившего полномочия. Функции главы правительства возложат на некоего "технического директора", который возьмет на себя все необходимые функции до выборов нового кабмина, указала политолог, руководитель центра британских исследований РАН Елена Ананьева.

Ситуация ныне складывается следующая: Джонсон начал раздражать консерваторов так, что те уже не пожелали видеть его премьером. Правда, процедура выборов – дело длительное. И Джонсон останется в кресле премьера до середины осени 2023 года.

Пока что неизвестно, кто станет новым премьером. Сейчас можно выбирать не из самых идеальных, а из самых нескандальных: к примеру, Грэм Брейд, возглавляющий группу консерваторов в палате общин.

В скором времени в Британии пройдут выборы на должности в исполнительном составе. Он будет голосовать за изменение правил по вотуму о доверии – чтобы уже определиться с назначением "технического директора".

Напомним, буквально недавно стало известно, что Джонсон объявил о решении досрочно покинуть пост, заявив, что останется на посту премьера до следующих выборов.