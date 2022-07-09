По их версии, российская делегация столкнулась с жесткой реакцией участников "Большой двадцатки"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров покинул Индонезию сразу после своего выступления на саммите и встреч с коллегами из Аргентины и Бразилии. Представитель МИД Мария Захарова объясняла, что российские дипломаты вчера "очень спешили домой", потому в России хорошо – лето, красивые рассветы и клубника с грядки. При этом участники G20 заявляют, что Лавров буквально "вылетел" с переговоров.

По их версии, перед встречей Вашингтон и их союзники осудили действия Москвы на Украине. За закрытыми дверями министр якобы столкнулся с жесткими нападками из-за украинского конфликта. Позже, во время утреннего заседания Лавров покинул зал, когда глава МИД ФРГ Анналена Бербок начала критиковать Россию.

"Он также покинул дневное заседание перед тем, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба виртуально обратился к министрам", – пишет Times of India.

Французский дипломат Катрин Коллона заявила, что Лавров был вынужден покинуть саммит, поскольку оказался в серьезной изоляции – она заявила, что не было ни одного участника встречи, который бы выступал на стороне России.

По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, российский министр отказывался слушать других членов G20. Один из западных чиновников на условиях анонимности заявил, что Москва не услышала никакой конкретики от стран, которые не поддерживают позицию США и Европы.

"Думаю, Россия была удивлена тем, сколько участников G20 сделали резкие заявления", – указал он.

Западные политики полагают, что после этого на президентскую часть саммита Владимир Путин может не приехать.

Мария Захарова сообщала, что западные чиновники стали выдумывать о Лаврове небылицы, поскольку провалился план "семерки" по бойкоту России на "двадцатке". Она рассказала, что с момента начала заседания G20 министр находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по форуму.

"Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой", – указала она.

Напомним, Сергей Лавров покинул Бали в минувшую пятницу после обеда.