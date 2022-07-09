Казахстанские власти сделали неверный выбор

Обозреватель издания "Свободная пресса" Александр Ситников оценил обращение Касым-Жомарта Токаева к американским компаниям за помощью в проработке маршрутов экспорта нефти в обход России. По его мнению, лидер страны свернул не на ту дорожку.

Он считает, что Токаев пытался "усидеть на двух стульях, но свалился на западную сторону". В пример журналист привел проект Минфина Казахстана, согласно которому попавшие под санкции товары не будут получать счета-фактуры, необходимые для перевозки из страны в Россию – проще говоря, в Нур-Султане так собираются последовать введенным против Москвы западным ограничениям, что фактически может стать блокадой со стороны дружественного государства.

Позже Токаев в разговоре с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем после введения санкций на российские энергоресурсы пообещал содействовать в ситуации с энергетикой на европейском и мировом рынках.

"На такую, мягко говоря, подлянку не пошла даже далеко не дружественная России Саудовская Аравия", – пишет он.

В этих действиях Ситников видит антироссийскую позицию казахстанских властей. Ответ со стороны России последовал незамедлительно, когда Казахстану перекрыли значительную часть нефтяного экспорта на Запад.

Обозреватель называет сложившееся напряжение между странами "нефтяной войной". Продажа нефти составляет около 80% экспортной казны Казахстана.

"В этих условиях проще было обойти западные санкции, чем ссориться с РФ", – посоветовал он.

Однако не исключено, что все может развернуться по иному сценарию. Эксперты из Казахстана допускают, что чисто теоретически Нур-Султан в ответ может предъявить Москве претензии из-за эксплуатации Байконура – если это произойдет, то все может закончиться прямой конфронтацией между странами.

При этом вероятнее всего, по его словам, все произойдет по третьему варианту. Мир начнет постепенно отказываться от нефти из России и Казахстана в пользу альтернативных поставщиков, на фоне чего антироссийские санкции будут постепенно ослабевать. Тем не менее, неверный шаг в сторону Запада казахстанским властям может дорого обойтись в будущем.