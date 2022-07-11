И не Китай, и не Индия

Иран получит членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проведет в середине сентября 2022 года саммит в Самарканде. С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности министерства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Руководитель внешнеполитического ведомства страны уточнил, что Иран примут в качестве государства-наблюдателя. По итогам предстоящего саммита ожидается подписание меморандума об обязательствах Тегерана как члена организации.

В прошлом году российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает кандидатуру Ирана в члены ШОС. Тогда же российский лидер отметил, что российская сторона приветствует полноформатное участие ближневосточного государства в упомянутой организации.

Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что членство Ирана позволит наладить сотрудничество на межгосударственном уровне и добиться опыта в технологическом обмене и расширении собственного производства.

Ранее китайские СМИ рассказали о контрмерах, которые Москва принимает в качестве ответа на расширение Североатлантического альянса на восточном направлении.