The Hill: после спецоперации на Украине у Путина есть "три пути"

The Hill: после спецоперации на Украине у Путина есть "три пути"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Однако предсказать с точностью дальнейшее развитие событий в США не могут

После завершения спецоперации у российского руководства появится всего три варианта дальнейших действий. Такого мнения придерживается обозреватель издания The Hill Дэвид Лингельбах, рассказавший о дальнейшем "пути" Кремля.

В частности, американский журналист выразил уверенность, что президент Российской Федерации Владимир Путин либо приступит к новой военной кампании, либо начнет формировать альтернативу Организации Объединенных Наций.

Еще один вариант, считает эксперт – после спецоперации на Украине политическое руководство России начнет укреплять внутреннюю власть в самой РФ. Хотя в настоящее время позиции Путина в России "в целом положительны": Россия побеждает ВСУ, а позиции национальной валюты укрепляется с конца февраля, передает телеканал "360".

Однако, считает обозреватель, российского лидера явно нельзя отнести к тем, кто идет на "очевидные шаги". Приведенные выше варианты Лингельбюах считает основными путями в "общих чертах", передает URA.ru.

Ранее в WSJ "раскрыли секретное оружие" Кремля против коллективного Запада.

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
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