США готовы объявить Ирану войну

США готовы объявить Ирану войну
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Белый дом давно имеет план в качестве "крайней меры"

Соединенные Штаты готовы к самым жестким мерам в отношении Ирана, если потерпят крах в переговорном процессе по ядерной программе Тегерана. Соответствующее заявление сделал американский лидер Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов.

Лидер Белого дома указал, отвечая на вопрос средств массовой информации, что Пентагон применит силу "в качестве последнего средства", чтобы ядерное оружие в конечном итоге не досталось Тегерану, который давно ведет разработки по созданию средств массового поражения.

Вместе с тем американский лидер указал, что Соединенные Штаты оставят Корпус стражей исламской революции Ирана в перечне террористических организаций – даже под угрозой срыва сделки с Ираном.

В июле 2022 года Байден отправился на Ближний Восток. До 16 июля он посетит, кроме Израиля, Саудовскую Аравию и западную часть Иордана, который находится под контролем сил Израиля, передает РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что Иран получит членство в Шанхайской организации сотрудничества, которая проведет саммит осенью 2022 года в Самарканде.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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