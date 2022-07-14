Токаев нашел способ заработать на антироссийских санкциях

Токаев нашел способ заработать на антироссийских санкциях
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
У страны появилась возможность, считает глава государства

Перемещение иностранных компаний, который оставили российский рынок, обеспечит Казахстан отличной возможностью нарастить произвдство внутри страны. Соответствующее заявление сделал глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Президент страны поручил проработать правительству республики соответствующие меры. По словам Токаева, в настоящее время на глобальном рынке развернулась жесточайшая конкуренция за инвестиции. И из практически полутора тысяч зарубежных компаний каждая вторая либо приостановила работу в Российской Федерации, либо решила ее покинуть навсегда, передает RT.

Глава государства заявил, что в случае перемещения покинувших РФ игроков Казахстан обеспечит себя шансом для наращивания производственных мощностей, пишет телеканал "360".

Вместе с тем казахстанский лидер заявил, что ранее отдавал поручение по подготовке инвестиционных программ в обрабатывающей сфере. Однако, увы, у страны пока что нет особых успехов в этом направлении, передает "Общественная служба новостей".

Ранее обозреватель Александр Ситников раскритиковал Токаева за обращение к США с просьбой проработать нефтяной экспорт в обход РФ.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана ✓ Надежный источник
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