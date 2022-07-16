США хотят повторить экономическую победу над СССР

США хотят повторить экономическую победу над СССР
Джо Байден и Мухаммад ибн Салман аль-Сауд. Фото: Saudi Press Agency/www.globallookpress.com
Удастся ли склонить на свою сторону саудитов у Вашингтона - вопрос открытый

Соединенные Штаты желают повторить историю тридцатилетней давности, когда цена нефти на мировом рынке была на низком уровне, а СССР выходил из конкуренции. Теперь Джо Байден преследует былой триумф – правда, на этот раз все складывается несколько иначе, считает политолог Андрей Суздальцев.

Байден хочет одержать промежуточную победу на выборах в конгресс – ради этого и решил наведаться в гости к саудитам и израильтянам. Проблемы две: ситуация с Россией и рецессия, которая начинает одолевать американскую экономику.

Саудиты – крупнейшие поставщики "черного золота" на земном шаре. И нефтяной вопрос сейчас особо актуален. Тридцать лет назад Штаты с помощью Эр-Рияда снизили цену нефти, выкинув за борт СССР, которому эта гонка была не по плечу. Теперь Вашингтон пытается действовать по тому же методу.

Проблема в том, что Россия весьма плотно работает на Ближнем Востоке – имеет и свои базы, и своих друзей. И ее противники ценят, кстати говоря, что Москва не бросает своих. Это особенно важно для арабского мира.

Байден, конечно, не мог не попытаться извлечь максимальную выгоду из многовекового конфликта между суннитами и шиитами и поиграть на их противоречиях. С одной стороны, Западу позарез нужна иранская нефть с газом. С другой, Тегеран нужно как можно раньше вышвырнуть из ядерной гонки.

Сам Байден недавно рассказал, каким образом собирается добиться "стратегического провала" РФ на Украине. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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