Звучат самые громкие идеи - вплоть до уничтожения Крымского моста

Российский военный аналитик Алексей Леонков поведал о действиях Лондона, который решил "отомстить" российской армии за гибель одного из наемников, который отправился повоевать на Украину за ВСУ. Смерть Пола Ури раскачала общественность и не могла пройти мимо Лондона – теперь королевские спецслужбы ищут возможность "нанести ответный удар".

В июле глава Секретной разведывательной службы МИД Британии МИ-6 Ричард Мур, экс-руководитель королевского генштаба Чарльз Гутри с действующим главой Патриком Сандерсом и руководителем штаба сил ВМФ Бенджамином Ки собрались на закрытой встрече в присутствии принца Уильяма (который присутствовал неслучайно – Лондон воспринял ситуацию как покушение на честь Британской короны). Высшие чины обсудили варианты ответных действий в отношении РФ.

Один из прозвучавших вариантов – нанесение ракетного удара по Крымскому мосту с территории Запорожской области, находящейся под контролем ВСУ. Еще один вариант – передача спецсредств для транспортировки боевых пловцов. Наконец, последний – удар ракетами ATACMS по объектам Минобороны РФ на территории Белоруссии и Приднестровья.

Леонков полагает, что в пылу страсти британцы забывают, что месть нужно подавать холодной. Погибший наемник Ури – "важная персона по вопросам особой важности". Ведь до этого Британия наплевательски относилась к своим погибшим гражданам, решившим попробовать силы против регулярной армии.

Однако опасность таких настроений заключается в том, что за счет выдумывания формальных поводов к боевым действиям Лондон должен помнить следующее: баллистическая ракета "Авангард" – вполне реальный и осязаемый объект. И долетит до Лондон-сити он за пять минут. Для того, чтобы стереть Соединенное Королевство, хватит и шести боеголовок.

Ранее политолог Сергей Мухин заявил, что гибель наемников на Украине и в Донбассе – вполне закономерный итог.