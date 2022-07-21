Великобритании "оторвут руки": Кедми посоветовал Лондону не играть с Москвой

Великобритании "оторвут руки": Кедми посоветовал Лондону не играть с Москвой
Li Ying/www.globallookpress.com
У всего есть свой предел

Бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми весьма открыто высказался по поводу враждебного отношения Лондона к Москве, заявив, что действия британского истеблишмента крайне далеки от дружественных.

В частности, Кедми выразил уверенность, что постоянные внешнеполитические шаги Лондона лишь подтверждают антироссийскую риторику Англии, которая насчитывает не один век. Однако сегодня возможности британцев ограничены.

"Сегодня они уже многое не в состоянии совершить. А то, что они уже делают, уже не может перейти границы терпения Российской Федерации", – высказался Кедми.

У всего есть свой предел, отметил политолог: если Лондон достигнет точки невозврата, то ему банально "оторвут руки".

А недавно Кедми рассказал о главном козыре, который позволит Российской Федерации добиться успеха в специальной военной операции на Украине.

Как пишет RT, власти Британии внесли запрет на импорт российского золота.

Источник: Политэксперт ✓ Надежный источник
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