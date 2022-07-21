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Попытки западных государств раскачать ситуацию у российских рубежей географически расширились: теперь для Вашингтона и Брюсселя стоит на очереди Молдавия. Кишинев пытаются снабдить вооружением, играя на необходимости урегулирования ситуации в Приднестровье. Соответствующее заявление сделал заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Как указал государственный служащий, превращение Молдавии в своего рода "вторую" Незалежную сопровождается схожими процессами в виде накачивания оружия.
Как указал Джабаров, о последствиях никто не думает. Коллективному Западу нет совершенно никакого дела до того, что конфликт поставит под вопрос саму государственность Молдавии.
А в российском МИД уже заявили, что Киев сам предпринимает все усилия для того, чтобы добиться нестабильности в Приднестровье, сообщает телеканал "360".
Не так давно президент Украины Владимир Зеленский грозил нанести удар по Приднестровью.
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