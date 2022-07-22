Торговать в валюте агрессивных стран - себе в убыток

Российская Федерация вместе с партнерами из африканского континента работает над снижением роли американской и европейской валюты при взаимных торговых операциях. Соответствующее заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Как указал министр, сложившаяся в геополитике ситуация требует скорректировать механизм экономического взаимодействия партнеров. Прежде всего, Россия должна наладить с Африкой логистику и очистить систему торговых расчетов от внешнего вмешательства – стороны работают над снижением доли доллара и евро, формирумая новую платформу торгового взаимодействия.

Лидер российской дипломатии указал, что Москва поддерживает формирование финансовой системы, которая окажется вне зоны досягаемости воздействия враждебно настроенных государств, передает "Свободная Пресса".

Напомним, с 1 апреля РФ принимает оплату за газ от недружественных стран в рублевом расчете – что, кстати, вызвало большую поддержку среди населения развивающихся стран.