"Бегают и умоляют": дипломаты США придумали хитрый способ насолить Лаврову исподтишка

"Бегают и умоляют": дипломаты США придумали хитрый способ насолить Лаврову исподтишка
Сергей Лавров. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы устроили целую подпольную спецоперацию

Уже ни для кого не секрет, что наступил момент серьезного переустройства мира. Западная коалиция ведет открытую борьбу с Россией с тем, чтобы утвердить свою гегемонию. При этом в стремлении насолить Москве просвещенные дипломаты доходят до смешного: так, стало известно, что против главы российского МИД Сергея Лаврова была развязана целая подковерная игра.

Такой информацией с общественностью поделилась официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. Дипломат рассказала, что ее коллеги из Соединенных Штатов Америки пытаются сделать все для того, чтобы создать образ "изгоя" вокруг России.

Как оказалось, ради этого американские дипломаты "бегают в разных странах от дома к дому и умоляют не фотографироваться с Лавровым". Таким образом они хотят добиться видимости того, что шеф российской дипломатии, а значит и сама Москва, изолированы от цивилизованного общества.

Захарова подчеркнула, что такие странные манипуляции могут вызвать только гомерический хохот. Дипломат добавила, что подобным поведением американские дипломаты дискредитируют сами себя.

К слову, недавно Европе предложили новую неожиданную стратегию на Украине.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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