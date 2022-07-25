А немцам - в первую очередь, считает политолог

Самое лучшее, что светит Европе в ближайший отопительный сезон на фоне отказа от энергоносителей из Российской Федерации – приостановка деятельности в промышленном секторе. В худшем случае население начнет умирать из-за холода, считает политолог Александр Носович.

Как отмечает источник, ранее читательская аудитория Die Welt потребовала от Берлина добиться запуска "Северного потока – 2", отреагировав соответствующим образом на слова Владимира Путина – президент РФ указал, что проект был заморожен по инициативе ФРГ.

Прекращение транзита топлива экономика Евросоюза точно не выдержит. А Германия пострадает в первую очередь, как единственное оставшееся в ЕС индустриальное государство с промышленностью и модернизированой инфраструктурой, пишет URA.ru.

В худшем случае, полагает Носович, ЕС грозит потеря населения – не все смогут выжить в отопительный сезон без газа. Для Старого света в 2023 году дефицит топлива может стать причиной массовой смертности, сравнимой с пандемией, считает спикер.

Однако местный истеблишмент не считает экономическую рецессию поводом для пересмотра отношения к России: ЕС принимает российский газ чуть ли не за свою собственность.