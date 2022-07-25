План "Самострел": европейцам грозит вымирание из-за газового эмбарго

План "Самострел": европейцам грозит вымирание из-за газового эмбарго
Mohssen Assanimoghaddam/www.globallookpress.com
А немцам - в первую очередь, считает политолог

Самое лучшее, что светит Европе в ближайший отопительный сезон на фоне отказа от энергоносителей из Российской Федерации – приостановка деятельности в промышленном секторе. В худшем случае население начнет умирать из-за холода, считает политолог Александр Носович.

Как отмечает источник, ранее читательская аудитория Die Welt потребовала от Берлина добиться запуска "Северного потока – 2", отреагировав соответствующим образом на слова Владимира Путина – президент РФ указал, что проект был заморожен по инициативе ФРГ.

Прекращение транзита топлива экономика Евросоюза точно не выдержит. А Германия пострадает в первую очередь, как единственное оставшееся в ЕС индустриальное государство с промышленностью и модернизированой инфраструктурой, пишет URA.ru.

В худшем случае, полагает Носович, ЕС грозит потеря населения – не все смогут  выжить в отопительный сезон без газа. Для Старого света в 2023 году дефицит топлива может стать причиной массовой смертности, сравнимой с пандемией, считает спикер.

Однако местный истеблишмент не считает экономическую рецессию поводом для пересмотра отношения к России: ЕС принимает российский газ чуть ли не за свою собственность.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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