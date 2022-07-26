Медведев порекомендовал Западу "лечиться от поноса"

Медведев порекомендовал Западу "лечиться от поноса"
Дмитрий Медведев. Фото: Russian Government/www.globallookpress.com
Политик выдал развернутый комментарий, в котором прошелся по всей Европе

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведв высказался на тему газового дефицита в Европе и дал развернутый комментарий на тему отказа Евросоюза от российского топлива. Политик заявил, что внешнеполитическая линия Запада как на территории Украины, так и против России – "отвратительный коктейль", в котором перемешаны хамоватость, инфантилизм и банальный недостаток интеллекта.

Медведев указал, что в условиях отсутствия топлива Старый свет едва ли способен пережить отопительный сезон – к тому же, экономические последствия будут совершенно необратимы, передает телеканал "360".

Истерика политического руководства в ЕС породила страх замерзнуть от холода, продолжил Медведев. Однако пациент делает все, чтобы симптоматика становилась все тревожнее: наращивает поставки вооружения и делает громкие заявления о "войне до победного конца", чем и предлагает Киеву "лечиться от поноса", передает URA.ru.

"Ну-ну. Скоро придут холода, — подытожил Медведев в социальных сетях.

В схожем ключе запред Совбеза ранее высказался на тему поставок оружия на Украину.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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