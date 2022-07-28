Министр нынче фигура непопулярная у европейцев

Лидер российской дипломатии Сергей Лавров в последние месяцы продолжает удивлять западных журналистов, которые все не привыкнут к новому формату общения – и внешнеполитической линии министра. Об этом пишет итальяняский InsideOver.

В материале говорится, что остроумный, ироничный и элегантный министр был для западного обывателя своего рода надеждой в самом начале конфликта на Украине.

Однако, указывает автор материала Франческа Сальваторе, изменившаяся риторика связана с текущими политическими событями: они и задают тон всей международной дипломатии.

"В последние недели, как и Дмитрий Медведев, Лавров, кажется, принял новый, более резкий и презрительный стиль. Признаки новой линии стали очевидны, когда министр покинул встречу G20 8 июля, заявив своим коллегам, что ситуация на Украине не является причиной глобального кризиса, и что санкции, направленные на изоляцию России, равносильны объявлению войны", – говорится в материале.



Ранее "Утро" рассказывало, как Лавров поставил членов "двадцатки" в тупик неудобным вопросом, который связан с Украиной.