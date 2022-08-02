28 лет назад Штаты уже направляли к острову свой авианосец

Пекин уже не может сдать назад и исключить боевые действия в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Однако КНР вряд ли станет доводить ситуацию до столкновения. Такого мнения придерживатся политолог, исследователь в сфере безопасности Сасакавы Цунэо Ватанабэ.

Китай столкнулся с дилеммой: отказ от военных шагов будет восприниматься Штатами и миром признаком слабости. Однако рост риска грозит уже войной – этот вариант ничуть не более выгоден.

Есть и второй вариант – шаг к военным действиям, которые могли бы стать для Запада сигналом, но не выльются в открытый конфликт. Поэтому Пекин скрупулезно оценивает свои дальнейшие шаги – миллиметр за миллиметром.

Нужно помнить, что в 2023 году Си Цзиньпин идет на третий срок, а потому не может показать политическую нерешительность. Лучший вариант, которого, однако, так и не случилось – закулисные договоренности между Пекином и Вашингтоном. Но КНР уже сделала жесткие заявления в адрес Штатов и предала их гласности. Значит, никаких договоренностей нет.

Ватанабэ выразил надежду, что все "завершится ракетными пусками" в Тайваньском проливе – как раз 28 лет назад КНР проводила подобные учения, когда Штаты направили туда свой авианосец. Но с тех пор противокорабельные системы Китая усовершенствовали. Так что Штаты ограничатся осуждением действий соперника.



"Тогда и Китай сохранит лицо, но и эскалации не будет", – выразил мнение политолог.

Ранее мы сообщали, что КНР направила два авианосца в сторону Тайваня на фоне возможного визита Пелоси. Борт, в котором, предположительно, летит спикер палаты представителей, уже вошел в воздушную зону острова.