Вероятно, Москва может рассчитывать на расширенную помощь от Пекина, считает эксперт

В ближайшие годы не стоит ждать от Пекина присоединения Тайваня силовыми метоодами. Однако после громкого появления Нэнси Пелоси в Тайбэе кое-что изменится: сближение КНР с Россией окажется неизбежным. Такого мнения придерживается политолог, дипломат Владимир Винокуров.

Более того, Пекин, вероятно, начнет в определенной степени поддерживать проведение специальной военной операции на Украине. После анализа соотношения сил в регионе КНР не стал решать проблему военным путем. Однако Китай прекратит способы поиска налаживания отношений со Штатами – вместо этого начнет снабжать РФ экономически, а также оказывать соседям военную и техническую помощь, уточняет "Свободная Пресса".

До тех пор Пекин демонстрировал крайнюю осторожность – китайский бизнес, как и остальной, боялся работать в России из-за санкционных мер. Теперь же есть основания полагать, что Китай будет демонстрировать большую решительность, передает URA.ru.

Ранее, однако, Пекин делал резкие заявления и предупреждал США о самых худших последствиях после визита Пелоси на Тайвань.