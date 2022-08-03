Минск помнит, как Белград поддержал санкции против него

Белград не сможет долгое время лавировать на противоречиях ведущих стран и политических объединений – Запад банально не даст ему возможности усидеть на "трех стульях". С соответствующим заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко, говоря об обострении ситуации между Белградом и Приштиной.

Как указал глава государства, необходимо разделять политическое руководство с населенем – народу помогать придется в любом случае, пишет RT. Однако необходимо учитывать политику Белграда, который пытается проявить гибкость, передает РИА ФАН.

"Тут и мы, и Россия, и Европейский Союз с Америкой... и везде желают, чтобы было хорошо. Но им европейцы не дадут сидеть на трех стульях, хотя они в Евросоюз так стремятся", – высказался Лукашенко.

Белорусский лидер указал, что в свое время Сербия не слишком стремилась к сотрудничеству и налаживанию связей с Минском, на который в 2020 году наложили санкционые меры – Белград выступил с поддержкой рестрикций со стороны Запада. Однако с другой стороны, рассудил Лукашенко, речь идет о "нашем народе".

Напомним, обострение ситуации в Косово произошло в начале августа – Приштина объявила о запрете въезда для автомобилей с номерами и документами Сербии. В Косово начались волнения – сербское население выступило против объявленных мер. Для подавления беспорядков стянули силовые структуры. Позднее Косово отложило решение на месяц по просьбе Вашингтона.