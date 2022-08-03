Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Белград не сможет долгое время лавировать на противоречиях ведущих стран и политических объединений – Запад банально не даст ему возможности усидеть на "трех стульях". С соответствующим заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко, говоря об обострении ситуации между Белградом и Приштиной.
Как указал глава государства, необходимо разделять политическое руководство с населенем – народу помогать придется в любом случае, пишет RT. Однако необходимо учитывать политику Белграда, который пытается проявить гибкость, передает РИА ФАН.
"Тут и мы, и Россия, и Европейский Союз с Америкой... и везде желают, чтобы было хорошо. Но им европейцы не дадут сидеть на трех стульях, хотя они в Евросоюз так стремятся", – высказался Лукашенко.
Белорусский лидер указал, что в свое время Сербия не слишком стремилась к сотрудничеству и налаживанию связей с Минском, на который в 2020 году наложили санкционые меры – Белград выступил с поддержкой рестрикций со стороны Запада. Однако с другой стороны, рассудил Лукашенко, речь идет о "нашем народе".
Напомним, обострение ситуации в Косово произошло в начале августа – Приштина объявила о запрете въезда для автомобилей с номерами и документами Сербии. В Косово начались волнения – сербское население выступило против объявленных мер. Для подавления беспорядков стянули силовые структуры. Позднее Косово отложило решение на месяц по просьбе Вашингтона.
Такого напряжения современный мир еще не знал
Москва не занимается благотворительностью - особенно с недружественными странами