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Соединенные Штаты не могут долгое время оказывать поддержку Европейскому союзу в вопросах противодействия Российской Федерации. Такого мнения придерживается эксперт по международным отношениям, экс-посол США Майкл Гфеллер.
Обозреватель считает, что возлагать некие надежды на европейских коллег не стоит по ряду причин. Прежде всего, Европа близится к крупнейшему в новейшей истории кризису, который начал развиваться во время пандемии и усилился из-за событий на Украине. Намечается череда отставок – после отставки главы правительства Италии последует смена постов в других странах. Ожидается рост беспорядков на фоне дефицита продовольствия и топлива, пишет RT.
На фоне грядущих событий стоит ожидать укрепления позиций политческих партий, которые грозят подрывом "европейского единства" – так, рецессия 2008 года лишь усилила Нацфронт Франции. Пример тому – Марин Ле Пен, набирающая популярность, отмечает телеканал "360".
"Нам нужна экономически сильная Европа, с политической ориентацией и социальным единством. Однако между нами и ЕС наблюдается расхождение интересов. Немцы готовят древесину на зиму и ослабляют антироссийские санкции. И в условиях падения евро до паритета с долларом их готовность разделить военное бремя с нами сомнительно", – пишет автор.
Таким образом, делает вывод автор, проблемы европейцев не сулят Штатам ничего хорошего, отмечает "Общественная служба новостей".
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