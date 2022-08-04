Newsweek: США больше не нуждаются в слабой Европе

Newsweek: США больше не нуждаются в слабой Европе
Christian Ohde/www.globallookpress.com
Рассчитывать на помощь союзников наиавно, считает автор

Соединенные Штаты не могут долгое время оказывать поддержку Европейскому союзу в вопросах противодействия Российской Федерации. Такого мнения придерживается эксперт по международным отношениям, экс-посол США Майкл Гфеллер.

Обозреватель считает, что возлагать некие надежды на европейских коллег не стоит по ряду причин. Прежде всего, Европа близится к крупнейшему в новейшей истории кризису, который начал развиваться во время пандемии и усилился из-за событий на Украине. Намечается череда отставок – после отставки главы правительства Италии последует смена постов в других странах. Ожидается рост беспорядков на фоне дефицита продовольствия и топлива, пишет RT.

На фоне грядущих событий стоит ожидать укрепления позиций политческих партий, которые грозят подрывом "европейского единства" – так, рецессия 2008 года лишь усилила Нацфронт Франции. Пример тому – Марин Ле Пен, набирающая популярность, отмечает телеканал "360".

"Нам нужна экономически сильная Европа, с политической ориентацией и социальным единством. Однако между нами и ЕС наблюдается расхождение интересов. Немцы готовят древесину на зиму и ослабляют антироссийские санкции. И в условиях падения евро до паритета с долларом их готовность разделить военное бремя с нами сомнительно", – пишет автор.

Таким образом, делает вывод автор, проблемы европейцев не сулят Штатам ничего хорошего, отмечает "Общественная служба новостей".

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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